مصرع عامل وإصابة 3 آخرين سقوطوا من أعلى سقالة بأكتوبر

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 3 آخرين اثر اختلال توازنهم وسقوطهم من أعلي سقالة أثناء عملهم بدائرة قسم شرطة ثان بأكتوبر.

تلقت مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط عمال من أعلي سقالة أثناء عملهم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص تبين أنه أثناء عمل 4 عمال على سقالة اختل توازنهم وسقطوا مما تسبب في وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.