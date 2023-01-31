الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-1-2023 بمحلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في كافة محلات الصاغة المصرية بنسبة تتجاوز الـ1.7% خلال الأسبوع المنتهي، فيما ارتفعت أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.1%، حيث تواصل البورصة مكاسبها في المعدن النفيس للأسبوع السادس على التوالي، وذلك لما توضحه شاشة البورصة خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في محلات الصاغة المصرية

تشهد أسواق المعدن الأصفر اضطراب في الأسعار؛ وذلك بفعل إقبال على الشراء عقب ارتفاع سعر العملات الأجنبية كأحد أبرز الاستثمارات الآمنة، في حين انخفضت القيمة الشرائية للجنيه المصري عقب وضع أسعار مرن  له مقابل العملات الأجنبية.

وترتفع أسعار الأعيرة المختلفة للذهب المدعومة بعدة بيانات اقتصادية أمريكية مختلفة خلال الأسبوع الماضي، من بينها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام متجاوزًا التوقعات، ولكنه أبطأ من 3.2% في الربع الثالث.

وتراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1750 جنيهًا وهو العيار الأكثر مبيعًا في الدول العربية، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولارين، حيث بلغت 1926 دولارًا.

وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023:
أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2000 جنيه.
الشراء 1988.5 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1833.25 جنيه.
الشراء 1822.75 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1750 جنيهًا.
الشراء 1740 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1500 جنيه.
الشراء 1491.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1166.75 جنيه.
الشراء 1160 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1000 جنيه.
الشراء 994.25 جنيه.

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أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 750 جنيهًا.
الشراء 745.75 جنيه.
سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 14000 جنيه.
الشراء 15240 جنيه.
سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1930$.
الشراء 1929$.

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وائل لطفي

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