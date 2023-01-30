«الملا»: الفترة الحالية فرصة للإسراع بالعمليات الإنتاجية في ظل ارتفاع أسعار البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ خطط الحفر وزيادة الإنتاج البترولى.

وقال وزير البترول خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو" لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2023/2024 إن الفترة الحالية تُعد فرصة كبيرة للإسراع بالخطط والعمليات الإنتاجية في ظل الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية الى مستويات مُشجعة للاستثمار.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الاشتراطات البيئية ومعالجة الصرف الصناعي في منطقة خليج السويس، تنفيذاً للإستراتيجية عمل القطاع للحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة وتحقيق الاستدامة .

ووجه بالاستمرار في تنفيذ خطط الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم أنشطة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها والتي تساعد بدورها في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الجدوى الاقتصادية .

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" أهم ملامح خطتها الاستثمارية خلال العام المالى 2023/2024 والتى تقدر استثماراتها بنحو 588 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام لتصل إلى 70 ألف برميل خام يومياً عن طريق حفر الآبار التنموية والاستكشافية والإسراع في إكمال المشروعات المتعلقة بالإنتاج مع الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأضاف أنه من المخطط حفر 11 بئراً استكشافياً وتنموياً للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، موضحا أنه جار الانتهاء من محطة الإنتاج الجديدة الخاصة بحقل شمال صفا تمهيدا لبدء الإنتاج المخطط من حقل شمال صفا بمعدل إنتاج يومي قدره ٨٥٠٠ برميل واحتياطي ۱۷۰ مليون برميل زيت خام.

كما تهدف جابكو إلى تنفيذ خطة طموح بإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث التسهيلات ضمانا لاستمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة البيئة.

حضر أعمال الجمعية التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس كل من الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة.