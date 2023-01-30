الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح جراء حادث مرورى بـ«زراعى البحيرة»

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب، مساء الإثنين، 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة والفحص تبين إصابة كل من: "هدى.م.ع" 50 سنة مقيمة بدائرة مركز كفرالدوار، مصابة بكسر بالضلوع وكدمات بالجسم، "أحمد.ا.ع" 30 سنة مقيم بناحية مركز كفرالدوار مصاب بكسر بالضلوع وكدمات بالجسم، "سحر.ع.ن" 34 سنة مقيمة بناحية مركز كفرالدوار، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد.م.ع" 35 سنة مقيم بناحية مركز كفرالدوار، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد.م.ع" 30 سنة مقيم بناحية مركز كفرالدوار مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

إتخاذ الإجراءات القانونية مصاب بكدمات مدير أمن البحيرة محافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب نقلاب سيارة ميكروباص

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