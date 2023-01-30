الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يناقش خطة إضافة الدعم للخطة الاستثمارية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاعتمادات المالية الإضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا  بحضور محمد موسي نائب المحافظ ووسام مراد مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي وعدد من الشركات المنفذة للمشروعات.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم دعم المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقب فوز المحافظة بحافز تميز الاداء، إضافة الي دعم اضافي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ونوه محافظ المنوفية إلى أنه سيتم ضخ هذا الدعم لمشروعات البنية التحتية التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بما يخدم المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على سرعة البدء في إسناد الاعمال وتسريع الاداء لتنفيذها ضمن خطة العام الحالي كما شدد علي الشركات بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ فضلا عن جودة الأعمال.

اجتماعا تنسيقيا أبو ليمون استاذة استثمارية الاعتمادات المالية أبنية التعليمية

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