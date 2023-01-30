الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الجمهور يرقص ويغني على مسرح معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يعيش رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54،  أجواءًا فنية رائعة، في خامس أيام معرض الكتاب المستمر حتى 6 فبراير المقبل.

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وأشعلت إحدى الفتيات من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، أحد المسارح الموجود داخل ساحة المعرض، وذلك على أنغام الأغاني الوطنية.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .

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