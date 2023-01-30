الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

تجديد حبس
تجديد حبس

قررت النيابة العامة تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة تجديد حبس 3 متهمين خلاف أحكام القانون جرائم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

«التموين»: طرح الزيت المدعم 800 مللي بـ 25 جنيها ولحوم بـ135 للكيلو

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

تفاصيل مؤلمة في وفاة موظف أثناء ممارسة الرذيلة مع عشيقته بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

صور

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نحن والحضارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب 24 ساعة مسخرة بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس