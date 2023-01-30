الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ختام ناجح لمعسكر بعثة الأولمبياد الخاص المصرى استعدادًا للألعاب العالمية «برلين 2023»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت اليوم الاثنين بعثة الأولمبياد الخاص المصري معسكرها المغلق الذي أقيم بأحد الفنادق بمنطقة زهراء مدينة نصر وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر إقامتها بمدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 12 حتى 26 يونية المقبل.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية أن المعسكر نجح في تحقيق أهدافه التي عقد من أجلها المعسكر ، مشيرا إلى استطاعت جميع الأجهزة الفنية للبعثة المصرية من اكتشاف اللاعبين من خلال  المعايشة الفعلية الكاملة لهم على مدار ثلاثة أيام  تخللها  تدريبات رياضية لمنتخبات  البعثة الستة عشر وكذلك قضاء يومين كاملين مع اللاعبين مع الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع للمعسكر والمشابه إلى حد كبير الأجواء التي سيعيشها اللاعبون في مدينة برلين أثناء مشاركتهم في الألعاب .

وقد شهد المعسكر اجتماعاً مع المديرين الفنيين للمنتخبات المصرية الستة عشر ناقش فيه أبرز النقاط الفنية والسلوكية الخاصة باللاعبين والمتطلبات الخاصة بالمرحلة القادمة التي ستشهد التدريبات المنفردة لكل منتخب على حدة.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر إقامتها في مدينة برلين الألمانية العام الجاري 2023م ببعثة مصرية مكونة من 109 أفراد عبارة عن 69 لاعباً ولاعبة و 37 مدرباً ومدربة بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 170 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000  فرد  من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.

أحد الفنادق الاستعدادات الأجهزة الفنية الأولمبياد الخاص المصري البرنامج الزمني البعثة المصرية الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص

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