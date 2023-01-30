الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران في المدينة الجامعية لطالبات الأزهر

حريق
حريق

أظهرت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول حريق نشب داخل مبنى المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بالحى السابع، أن ماسًا كهربائيا وراء اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،  بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بالحى السابع فى مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيقات نيابة نيابة مدينة نصر المدينة الجامعية جامعة الأزهر ماسا كهربائيا غرفة عمليات شرطة النجدة

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