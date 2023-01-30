إصابة 4 في انقلاب ميكروباص على صحراوي الفيوم

أصيب 4 في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي ونقلوا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الفيوم الصحراوي نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.