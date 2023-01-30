«التضامن»: 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بقيمة تتجاوز الـ100 مليون جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة متمثلة في إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التي تتولي اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوي الأسر الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة.

وأكدت أن عدد المراكز بلغ 421 مركز استفادت من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وحتي عام 2022 نحو731 ألف أسرة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه توفير التمويل للأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات للأسر والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بقيمة تتجاوز الـ100 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تدعيم الصيادين، كما سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية في جنوب سيناء في تنفيذ مشروعات حفر الآبار.

وشاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع العام للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وعيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن.

ويقام المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، مارس المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعمل من منظور متكامل للفئات التي تعمل عليها وهذا الأمر يستلزم الشراكة مع عدد من الوزارات في عدد من الملفات.

وأضافت أن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مدينة صديقة للبيئة وبها إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وحققت نجاحا كبيرا خلال استضافتها مؤتمر تغير المناخ COP 27، وهو ما يجب استثماره خلال الفترة المقبلة.