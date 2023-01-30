العراق يعلن القبض على 24 إرهابيًا ومتهمًا فى عمليات استباقية

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 24 إرهابياً ومتهماً بمناطق متفرقة من البلاد، وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أنه بعمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة، تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك.

وأسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة.

وأضافت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أنه تم القبض أيضاً على 19 متهماً بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، لافتة إلى أن المطلوبين سُلموا إلى جهات الطلب أصولياً.