الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع "ويلز اونلاين" البريطاني

«الجونة».. منتجع مصر الخفي والجوهرة السياحية الفاخرة

الجونة
الجونة

سلط موقع "ويلز أونلاين" البريطاني، الضوء على عطلات الشتاء الممتع في مصر وخاصة في منتجع الجونة السياحي بالبحر الأحمر، واصفا إياه بمنتجع مصر الخفي مع شمس الشتاء الساحرة. 

وأكد الموقع أن العديد من السياح يتمتعون بلحظات استرخاء ساحرة منذ اللحظات الأولى في الجونة، منذ لحظة الوصول إلى المطار، فقد تظهر الجونة في مصر بوجهات مشمسة في فصل الشتاء، على غرار جزر الكناري أو جزر أمثال بربادوس في البحر الكاريبي المتلألئ.

وتابع أن تجربة منتجع الجونة العصري الذي يقع على بعد 30 دقيقة فقط من المنتجع العائلي الشهير للغاية في الغردقة، لا بد أن يجذب الكثير من البريطانيين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمعلومات أكثر عن المدينة السياحة الساحرة. 

ودعا الموقع البريطانيون إلى السفر لزيارة المدينة المصرية الخلابة من أجل الاسترخاء والاستماع بالمناظر الجميلة والخلابة، والرياضيات المائية والاسترخاء.  

الجونة أحد أجمل منتجعات البحر الأحمر

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وأكد الموقع، أن الجونة منتجع حديث يقع على ساحل البحر الأحمر، وقد تم تطويره من قبل الشركات الخاصة والحكومية، حتى أصبح أحد أجمل المنتجعات في منطقة البحر الأحمر.

وتتكون الجونة من حوالي 18 فندقًا كل تصنيف بين ثلاث إلى خمس نجوم، كما تتشكل حول عدة جزر من صنع الإنسان، مفصولة بالقنوات ومتصلة بجسور فوق البحيرات حيث من الممكن السباحة مباشرة من فندقك إلى المياه الزرقاء الكريستالية.

جوهرة مصر الخفية

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ووصف الموقع البريطاني المنتجع السياحي الواقع على سواحل البحر الأحمر، بالجوهرة الخفية على شاطيء البحر مع إيماءات إلى الماضي المصري الأصيل، ولكن ممزوجاً ببعض السحر الأوروبي الحديث. 

كما أشار إلى أن العديد من المصريين يستمتعون بقضاء عطلة ساحرة في فصل الشتاء في المنتجع، ويتدفقون إلى المدينة لقضاء العطلة بعد موسم السياحة.

الجونة منتجع الشتاء الممتع بريطانيا السياحة مصر

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