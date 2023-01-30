جلسة مباحثات موسعة بين سامح شكرى ووزير الخارجية الأمريكى (صور)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي «أنتوني بلينكن»، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات موسعة.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "بدء جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية ‎سامح شكري، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، تبدأ بزيارة مصر، وتشمل فلسطين وإسرائيل.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، في قصر الاتحادية.