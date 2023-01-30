ضبط عاطلين حاولا ترويج 11 طربة حشيش في بلبيس بالشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإلقاء القبض على عاطلين قبل ترويجها 11 طربة حشيش بمدينة بلبيس.

وكانت قد وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، تفيد باتجار عاطلين مقيمين نطاق مركز بلبيس، في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع بمركز بلبيس.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم عمل كمين لهما، وضبط بحوزتها "11 طربة من مخدر الحشيش تزن 1,100 كجم، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وطبنجة 9 مم ماركة براوننح"، أثناء قيادتهما سيارة.

وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، فتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.