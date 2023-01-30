الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين حاولا ترويج 11 طربة حشيش في بلبيس بالشرقية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

 ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإلقاء القبض على عاطلين قبل ترويجها 11 طربة حشيش بمدينة بلبيس.

  وكانت قد وردت  معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، تفيد باتجار عاطلين مقيمين نطاق مركز بلبيس، في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع بمركز بلبيس.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم عمل كمين لهما، وضبط بحوزتها "11 طربة من مخدر الحشيش تزن 1,100 كجم، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وطبنجة 9 مم ماركة براوننح"، أثناء قيادتهما سيارة.

  وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، فتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضباط الإدارة مكافحة المخدرات العاشر من رمضان الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«الدستور» تنفرد بتفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم «إيقات» بالصحراء الشرقية

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»