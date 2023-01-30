التصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة عثر عليه فى الشارع بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالتصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة عثر عليه في أحد شوارع المنطقة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بأحد شوارع المنطقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.