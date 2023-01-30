الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حصيلة تجارة الكيف.. حبس متهم وزوجته بتهمة غسل 24 مليون جنيه

اموال
اموال

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم وزوجته، لاتهامهما بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (24 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

 

قاضي المعارضات حبس متهم وزوجته غسل 24 مليون جنيه غسل الأموال المواد المخدرة شراء السيارات

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