الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها باختناق داخل بانيو بمصر الجديدة

جثة
جثة

قررت نيابة مصر الجديدة التصريح بدفن جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها، لقيت مصرعها غرقا داخل بانيو، إثر إصابتها بحالة إغماء نتيجة اختناقها بالبخار داخل حمام شقتها، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل حمام شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي د.ا فى العقد الرابع من عمرها داخل البانيو، ولا يوجد بها أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة التصريح جثة سيدة البخار داخل حمام

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