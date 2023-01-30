وزير الزراعة يبحث مع رئيس جهاز التجارة الداخلية توسعة نشاط البورصة للسلع

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وبحث معه كيفية الاستفادة من الزراعات التعاقدية وخاصةً سلعتي الذرة وفول الصويا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأستاذ على شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية.

وقال القصير إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالسلع الاستراتيجية والتوسع في زراعتها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لها فضلاً عن المعاونة في زيادة حجم المعروض من سلع وحاصلات زراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، لتكون بورصة حاضرة يتداول فيها كافة أنواع السلع والحبوب والحاصلات الزراعية الأخرى، هذا وقد ثمن القصير وجود سوق منظم للسلع يحفز المزارعين على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية عبر منصة البورصة.

وأضاف القصير أن الاجتماع بحث أيضا آليات تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من سلع أخرى من خلال قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد معهم والشراء منهم مع تحديد السعر المناسب والعادل والبيع لصغار منتجي الدواجن وكذا مصانع الأعلاف تباعاً.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية للسلع في علاج التسعير العشوائي والتشوهات السعرية في السوق المصري ووضع آلية مهمة لضمان عدالة تداول السلع من خلال تفعيل آليات السوق وتجميع البيانات عن المتعاملين والمنتجين وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في السوق المصري.

وأكد القصير على ضرورة بحث إمكانية إنشاء كيان تابع للدولة يتولى أمور الزراعات التعاقدية والاستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك ويكون دوره في الأساس التواجد كصانع سوق وقت الأزمات والعمل على ضبط الأسعار واستقرارها في السوق المحلي.



من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تدشين عمل البورصة فعلياً في نوفمبر الماضي من خلال طرح سلعه القمح المستورد إضافة لدراسة قائمة أخرى من السلع الأساسية وسيتم طرحها تباعاً بالبورصة المصرية للسلع.

وأشار إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 50 ألف طن ذرة صفراء يتم طرحها في البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحديد الآلية المناسبة لضمان وصولها لصغار مربيين للدواجن.

وأوضح أنه يمكن لهيئة السلع التموينية استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا مع جاهزية الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع لتخزين تلك النوعية من الحبوب عقب تزويدها بتجهيزات المجففات، وجدير بالذكر ان القدرات والسعات التخزينية للصوامع حالياً تسمح باستقبال تلك الغلال عقب تدشين "شركة أرض الخير" والتي تم أنشاؤها بالشراكة مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والبنك المصري الزراعي مع الاعتماد على كفاءة الصوامع بالشركة القابضة للصوامع والشون الخاصة بالبنك المصري الزراعي في تخزين تلك السلع.

‏وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع اتحاد منتجي الدواجن بحضور المعنيين من وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية للسلع لبحث إمكانية الربط بين منتجي الدواجن وبيض المائدة والبورصة المصرية للسلع.