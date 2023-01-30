الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على «طفلة الأميرية»

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الأميرية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم، مدرس لغة عربية، المتهم بإصابة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بذات المدرسة.

 بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بقسم الأميرية إخطارًا من مستشفى الحلمية بالأميرية، بوصول طفلة عمرها 7 سنوات إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابة بحروق وتشوهات بالجسد والفخذ والساق؛ نتيجة سقوط ماء مغلي عليها مما تسبب لها بحرق من الدرجة الأولى.

وباستجواب والدة الطفلة حنين المجني عليها، قالت إن ابنتها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي وأثناء تواجدها داخل الفصل بالمدرسة كان أحد المدرسين يعد كوبًا من الشاي، وكان يحمل في يده كاتل مياه تغلي وفجأة سقطت المياه المغلية على ابنتها، ما تسبب في إصابتها وتعرضها لصدمة قوية وحالة نفسية سيئة.

مدرس لغة عربية طفلة حنين شرطة النجدة مستشفى الحلمية بالأميرية

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