«الفرماوي»: أعمال 4 من أهم كتاب مصر الأكثر مبيعا حتى الآن

قال مصطفى الفرماوى، مدير عام التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مبيعات الهيئة خلال أول ثلاث أيام بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54 وصلت 47 ألف كتاب.

وأوضح" الفرماوى" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، أن الكتب التى شهدت إقبالا من زوار المعرض فى جناح "هيئة الكتاب" هى :" أعمال صلاح جاهين، وفؤاد حداد، وصلاح عبد الصبور، وثروت عكاشة".

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الأربعاء، بمشاركة 1047 ناشراً من 53 دولة عربية وأجنبية، منها دول تشارك للمرّة الأولى، مثل المجر، وجمهورية الدومينيكان.

ويتضمّن المعرض، الذي يحمل شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ نفكر نبدع"، نحو 500 فعالية متنوّعة، فضلاً عن مبادرات ثقافية وفكرية، وتحلّ المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الحالية.