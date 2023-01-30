الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصور فوتوغرافي يوثق حجم الإنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد يحيي، مصور فوتوغرافي،  إنه يحب توثيق المشروعات القومية خاصه أنه تخصص تصوير معماري، ويهوى تصوير المعالم والمباني سواء قديمة أو جديدة، وبالفعل صور العديد من المباني القديمة، مشيداً بالمباني بالعاصمة الإدارية وحجم الإنجازات بها الكبير. 

وأوضح محمد يحيي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أنه من خلال تصوير معالم العاصمة الإدارية الجديدة كان يرغب في تصحيح فكرة لدى المواطنين أنها ما زالت تحت الإنشاء وصحراء، ولكن بتوثيق الصور رصد حجم كبير من الأبراج والمباني المعمارية المختلفة. 

مصور فوتوغرافي: صو رالعاصمة الإدراية الجديدة صححت فكرة لدى المواطنين

وأضاف أن مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة سبب له حالة من الإبهار أثناء تصويره، ووصفه "بالخيال"، بسب احترافية البناء، مشيراً إلى أنه سعيد بردود أفعال المواطنين  عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

أبراج اصمة الإدارية 8 الصبح العاصمة الإدارية الجديد المواطنين عليها المشروعات القومية المعمارية

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