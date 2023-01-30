استقرار أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

استقرت أسعار الذهب عالميًا، خلال تداولات اليوم الإثنين 23 يناير 2023، ويترقب المعدن الأصفر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأول في عام 2023 يومي 31 يناير و1 فبراير، حيث يترقب المستثمرون في سوق الذهب قراره بشأن رفع سعر الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكية إلى 1930.92 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.02% إلى 1929.70 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين مكاسب بنسبة 0.53%، ليصل إلى 1.023.60 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 2.46% إلى 1.636.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 0.76% إلى 23.802 دولار، وسجل النحاس تراجع بنسبة 1.00%، ليصل إلى 41913 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

المستثمرون حول العالم

وبعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر تحول الذهب نحو الهبوط.

يترقب المستثمرون حول العالم بكثير من الشغف قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة لدى اجتماعه الذي يختتم الأربعاء المقبل.

في الشهر الماضي، التقط الفيدرالي الأمريكي إشارات على التأثيرات التي أحدثتها 7 زيادات على أسعار الفائدة تم إقرارها في 2022، على الأسواق المحلية، خاصة التضخم والتوظيف.

وهذا الشهر، أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلك في ديسمبر قد تباطأت عن العام الماضي للشهر السادس على التوالي؛ إذ سجلت أسعار البنزين والعقارات والسكن والغذاء تراجعات متباينة.

وتهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من رفع أسعار الفائدة، كبح الطلب والنشاط الاقتصادي لدعم مزيد من التخفيضات في التضخم؛ وهناك أدلة كثيرة على أن هذا هو بالضبط ما يحدث في قطاع الأعمال حاليا.

أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية لم تلتقط الإشارة السليمة التي يريدها الفيدرالي أن تصل إليها، إذ أنهم يرون أن خفض أسعار الفائدة هو مؤشر على نهاية التشديد النقدي، وهي نظرة غير سليمة بنظر الفيدرالي.