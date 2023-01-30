عقب عودتها من البطولة العربية.. «الدستور» ترافق البطلة بسمة رمضان خلال تدريباتها

نجحت البطلة بسمة رمضان عبد الوهاب، ابنة محافظة بني سويف لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في التألق وخطف أنظار الجميع بعد مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال بدولة سوريا، والتي أقيمت خلال شهر يناير الجاري، بعدما حصدت 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال تحت 17 عاما بالبطولة العربية في الخطف والكلين والنطر في منافسات وزن 45 كجم.

"الدستور" رافقت اللاعبة الصغيرة صاحبة الــ 14 عاماً وعقب عودتها من البطولة خلال قيامها بالتدريبات داخل صالة البطل أحمد عبد العزيز لرفع الأثقال بمركز شباب ناصر شمال المحافظة، والذي شهد تألق اللاعبة وانتقالها إلى منتخب مصر لرفع الأثقال، فالجيمع انتظر عودتها بالسعادة بعد حصولها على المركز الأول وتحقيقها للإنجاز ورفع اسم مصر عالية.

وقالت البطلة بسمة رمضان، إنها سعيدة بتحقيق المركز الأول خلال البطولة العربية، بعدما حصلت على المركز الأول وحصدت 3 ميداليات ذهبية ورفعت اسم مصر عالياً، مضيفة: “وأقوم خلال الفترة الحالية بالتدريب استعداداً لبطولة العالم خلال شهر مارس المقبل”، وأن المشروع القومي والبطل الأولمبي هو من اكتشف موهبتها بعدما نجح الكابتن أحمد عبد العزيز ومعه شقيقه الكابتن مصطفى عبد العزيز في اكتشافها من خلال التدريبات داخل صالة البطل أحمد عبد العزيز بمركز شباب ناصر.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن اللاعبة رفعت اسم مصر وبني سويف خلال البطولة، لذلك وجب تكريمها، مؤكداً أن “بني سويف تزخر بالمواهب في مختلف المجالات والميادين، خاصة في رفع الأثقال والتي لن ندخر جهدا في اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم”.

وقال مصطفى إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن البطلة تم تدريبها بمركز شباب مدينة ناصر مع مدربي الشعبة بالمشروع، وتم انضمامها إلى منتخب مصر لرفع الأثقال في نوفمبر 2022، موضحا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتم دعمه من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبتحفيز من الدكتور أشرف صبحي راعي الرياضة والرياضيين بمصر والنشء والشباب وتنميتهم.

وأضاف "إبراهيم" أنه وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب رفع الأثقال على اللاعبة بسمة رمضان ولاعبة المشروع القومي للموهبة، لتشارك في صفوف المنتخب تحت 17 عاما بعد تألقها غير العادي الفترة الماضية، تحت قيادة مدربها أحمد عبد العزيز، بطل العالم في رفع الأثقال، ومعه شقيقه مصطفى عبدالعزيز.

1

2

3

4

5