الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: مصر من أوائل الوجهات السياحية التى استقبلت السياح الصينيين بعد فتح حدودها

السياح الصينيين
السياح الصينيين

قالت صحيفة "ساوث تشاينا ديلي مورنينج" الصينية، أن مصر من أوائل الوجهات السياحية التي استقبلت السياح الصينيين بعد قرار الصين بإعادة فتح حدودها أمام العالم بعد 3 سنوات من قيود الوباء وتوقعات بزيادة الأفواج السياحية الصينية إلى معدلات ما قبل الوباء، بسبب حفاوة وكرم الاستقبال وجمال أهراماتها القديمة.

 

ذكر التقرير أنه عندما زار وزير الخارجية تشين جانج، القاهرة في وقت مبكر من هذا الشهر ، كان على رأس جدول الأعمال كيفية جذب السياح الصينيين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، والمعروفة بأهراماتها القديمة.


وبحث تشين زيادة السياحة الصينية إلى مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.


وقال إن الصين ستسهل التبادلات الشعبية بين الصين ومصر، وأن الجانب الصيني يقدر ترحيب مصر بالسياح الصينيين.

 

وأكد التقرير أن الصين تعتقد أنه في المستقبل القريب ، سيعود عدد السياح الصينيين والرحلات الجوية إلى مصر إلى مستويات ما قبل الوباء أو حتى يرتفع فوقها.

 

وكانت أعلنت الصين فتح الحدود أمام المسافرين الدوليين للمرة الأولى منذ ظهور وباء كورونا، مما يسمح للقادمين من الخارج بدخول البلاد دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي ويسمح للصينيين بمغادرة البلاد.

 

وعملت الصين باستمرار على تحسين استجاباتها لـ COVID-19 ، وآخرها رفع القيود المفروضة على رحلات المواطنين الخارجية، وهذه الخطوة لقيت ترحيبا حارا من قبل ممارسي السياحة في الشرق الأوسط.

 

ويمثل السياح الصينيين 90 % من أعمال الشركة قبل تفشي الوباء ، كان بن أريبيا يتابع عن كثب تعديل سياسات الصين المتعلقة بـ COVID.

COVID الافواج السياحية الجانب الصيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الرحلات الجوية السياحة الصينية الوجهات السياحية سامح شكري

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