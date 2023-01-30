الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور يودع الجماهير باكيًا: لن ألعب فى مصر غير للزمالك

بكاء أمام عاشور
بكاء أمام عاشور

أعلن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في الاحتراف الخارجى، خصوصا بعد تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركى.

وأكد عاشور، أن الزمالك بيته وكان حلمه منذ الطفولة، لافتا إلى أنه تحت أمره فى أى وقت، ولكن فرصة الاحتراف تأتى مرة واحدة، متمسكا بخطوة الاحتراف الخارجى، خصوصا أنها تعد جيدة بالنسبة له فى هذا السن ولن تتعوض، وفى النهاية سيلتزم بقرار نادى الزمالك.

ودخل إمام عاشور في نوبة من البكاء،  بعد اتخاذه قرار الرحيل عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك هو بيته، وأنه لن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك.

وودع عاشور باكياً بكلمات مؤثرة زملائه في الفريق، وجماهير القلعة البيضاء، قائلاً:  “عايز أشكر زملائى على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم، وبشكر جماهير الزمالك وبطالبه بدعم الفريق والوقوف جانبهم لتخطي هذه المرحلة، والعودة إلى الإنتصارات والمنافسة على الدوري”.

وتلقت إدارة نادى الزمالك عرضا من أحد أندية الدورى الدنماركى لضم إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم النادى الدنماركى عرضًا للزمالك منذ عدة أيام يطلب خلاله التعاقد مع إمام عاشور فى الميركاتو الشتوى الجارى، وقدم الفريق الدنماركى العرض بمبلغ جيد دفع إدارة القلعة البيضاء لدراسة الأمر.

الاحتراف الخارجى الانتقالات الشتوية الجارية المستشار مرتضى منصور إمام عاشور رحيل إمام عاشور

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