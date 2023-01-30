سوسيداد يفرض التعادل على ريال مدريد فى الدورى الإسبانى

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام سوسيداد في المباراة التي جمعتهما على استاد سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

وسيطر فريق ريال مدريد على الشوط الأول بأداء مميز، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 15 عندما اخترق فينيسيوس جونيور دفاعات سوسيداد من الجهة اليسرى، لكن تسديده مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 32، سدد توني كروس الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن أليكس روميرو حارس سوسيداد تصدى لها ببراعة.

واستمرت محاولات ريال مدريد وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل هدفًا في آخر دقائق الشوط الأول من متابعة لتمريرة بنزيما، لكن روميرو تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات ريال مدريد، لكنهم فشلوا في هز مرمى سوسيداد، لينتهي اللقاء بدون أهداف وبدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 42 في المركز الثاني، ورصيد سوسيداد لـ 39 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني، فيتشارك الثلاثي توني كروس وفيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس ثلاثية خط الوسط، ويلعب كامافينجا في مركز الظهير الأيسر ويقود كريم بنزيما خط الهجوم.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الوسط: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما