الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

البريد يحذر من سرقة بيانات العملاء بحسابات وهمية

البريد المصري
البريد المصري

حذر أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، من سرقة بيانات العملاء من خلال روابط وهمية يتم إرسالها للعملاء لسرقة بياناتهم الإلكترونية.                         

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتم دعوة الأشخاص لروابط مزيفة بدعى انها جوائز وتطلب منهم إدخال بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن البريد وكافة الجهات الأخرى لا تطلب من أي عميل بياناته الشخصية لأنها تكون مسجلة لديهم منذ البداية، ولا يتم تسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر أمنين، عام البريد المصري، أنه لا يجب على أي عميل أن يدلي ببياناته عبر الهاتف مع أي جهة.

البريد المصري سرقة بيانات العملاء التواصل الاجتماعي الهاتف بياناتهم الإلكترونية

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