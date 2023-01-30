البريد يحذر من سرقة بيانات العملاء بحسابات وهمية

حذر أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، من سرقة بيانات العملاء من خلال روابط وهمية يتم إرسالها للعملاء لسرقة بياناتهم الإلكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتم دعوة الأشخاص لروابط مزيفة بدعى انها جوائز وتطلب منهم إدخال بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن البريد وكافة الجهات الأخرى لا تطلب من أي عميل بياناته الشخصية لأنها تكون مسجلة لديهم منذ البداية، ولا يتم تسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر أمنين، عام البريد المصري، أنه لا يجب على أي عميل أن يدلي ببياناته عبر الهاتف مع أي جهة.