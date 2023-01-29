فرمان من أسامة نبيه للاعبى الزمالك بعد الفوز على فيوتشر بالدورى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.



جماهير الزمالك تحتفل بالفوز على فيوتشر.. وتهتف لعبد الشافي والجزيري

احتفلت جماهير نادي الزمالك التي تواجدت باستاد القاهرة بالفوز على فيوتشر عقب انتهاء لقاء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وهتفت الجماهير للثنائي محمدعبد الشافي الظهير الأيسر والتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

وطالب عبد الشافي الجماهير بمواصلة المساندة ودعم الفريق في الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.