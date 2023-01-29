الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

النساء أكثر عرضه.. تعرف على أهم أسباب الزهايمر

النساء
النساء

كشف د.ماجد عبدالنصير، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، عن أهم أعراض وأسباب مرض الزهايمر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن الزهايمر معاناة طويلة الأمد للمريض وأسرته.

أضاف أن النسيان يكون ناتج عن الإرهاق أو الضغوط الطبيعية ولا علاقة له بالزهايمر، موضحاً أن مريض الزهايمر يعاني من فقدان الذاكرة الحديثة ويتذكر الأحداث القديمة جيداً.

أشار رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب إلى أن نسيان الأسماء والاماكن من الاعراض التحذيرية للزهايمر، لافتاً إلى أن الزهايمر المبكر من الممكن أن يحدث قبل سن الـ60، مؤكداً أن النساء الأكثر عرضه للإصابة بمرض الزهايمر..

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