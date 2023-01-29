النساء أكثر عرضه.. تعرف على أهم أسباب الزهايمر

كشف د.ماجد عبدالنصير، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، عن أهم أعراض وأسباب مرض الزهايمر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن الزهايمر معاناة طويلة الأمد للمريض وأسرته.

أضاف أن النسيان يكون ناتج عن الإرهاق أو الضغوط الطبيعية ولا علاقة له بالزهايمر، موضحاً أن مريض الزهايمر يعاني من فقدان الذاكرة الحديثة ويتذكر الأحداث القديمة جيداً.

أشار رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب إلى أن نسيان الأسماء والاماكن من الاعراض التحذيرية للزهايمر، لافتاً إلى أن الزهايمر المبكر من الممكن أن يحدث قبل سن الـ60، مؤكداً أن النساء الأكثر عرضه للإصابة بمرض الزهايمر..