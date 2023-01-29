الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التنسيقية تشكر نقابة المهن الموسيقية لاستجابتها بإعفاء حفل معبد الأقصر من الرسوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نقابة المهن الموسيقية على استجابتها السريعة لمناشدتها بإعفاء الحفل المقرر إقامته بمعبد الأقصر من الرسوم المقررة للعازفين الأجانب، وهو الحفل الذي تقيمه أوركسترا جيوفانيلي ايراسموس بقوام من عازفين إيطاليين شباب وبمشاركة بعض العازفين المصريين المميزين، وذلك في إطار دعم وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين المصري والإيطالي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقوى الناعمة للدولة المصرية والفن المصري بكل أشكاله.

 

وكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام 2023 وأهم الإنجازات في عام 2022، ويناقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة الحوار الجامعة لكافة التيارات والأحزاب السياسية، والشباب السياسي، والاكاديميين والمهتمين بالعمل العام، بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية، وذلك لإثراء الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين.


تدير الصالون النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ويشارك في الصالون النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية والنائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية وصابرين حجازي، أمين سر التدريب والنائب محمد إسماعيل، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية والدكتورة شيماء عبدالإله أمين سر المنتديات والنائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية مسئول المنتدى الدولي و النائب محمد عزمى، مسئول لجنة التنظيم والنائب أحمد فتحي، مسئول نادى مدربي التنسيقية والنائب طارق الخولي، مسئول اللجنة الدبلوماسية والنائب علاء مصطفي، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ مسئول ملف التحول الرقمى والنائبة مارسيل سمير، مسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية والنائب رامي جلال، مسئول موقع مقالات التنسيقية والنائب محمود القط، مسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج والنائب محمود ترك، مسئول الرصد الميداني ومؤمن سيد مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات والمهندس طاهر أبوزيد عضو لجنة الدمج والتأهيل والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي.

التعاون المثمر التحول الرقمي الحياة السياسية العلاقات الثقافية المهن الموسيقية القوي الناعمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟