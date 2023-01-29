التنسيقية تشكر نقابة المهن الموسيقية لاستجابتها بإعفاء حفل معبد الأقصر من الرسوم

تشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نقابة المهن الموسيقية على استجابتها السريعة لمناشدتها بإعفاء الحفل المقرر إقامته بمعبد الأقصر من الرسوم المقررة للعازفين الأجانب، وهو الحفل الذي تقيمه أوركسترا جيوفانيلي ايراسموس بقوام من عازفين إيطاليين شباب وبمشاركة بعض العازفين المصريين المميزين، وذلك في إطار دعم وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين المصري والإيطالي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقوى الناعمة للدولة المصرية والفن المصري بكل أشكاله.

وكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام 2023 وأهم الإنجازات في عام 2022، ويناقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة الحوار الجامعة لكافة التيارات والأحزاب السياسية، والشباب السياسي، والاكاديميين والمهتمين بالعمل العام، بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية، وذلك لإثراء الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين.



تدير الصالون النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ويشارك في الصالون النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية والنائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية وصابرين حجازي، أمين سر التدريب والنائب محمد إسماعيل، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية والدكتورة شيماء عبدالإله أمين سر المنتديات والنائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية مسئول المنتدى الدولي و النائب محمد عزمى، مسئول لجنة التنظيم والنائب أحمد فتحي، مسئول نادى مدربي التنسيقية والنائب طارق الخولي، مسئول اللجنة الدبلوماسية والنائب علاء مصطفي، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ مسئول ملف التحول الرقمى والنائبة مارسيل سمير، مسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية والنائب رامي جلال، مسئول موقع مقالات التنسيقية والنائب محمود القط، مسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج والنائب محمود ترك، مسئول الرصد الميداني ومؤمن سيد مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات والمهندس طاهر أبوزيد عضو لجنة الدمج والتأهيل والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي.