المشدد 3 سنوات غيابيا لسائق متهم بتعاطي المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد غيابيا لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه مما أسند إليه، وإلغاء رخصة القيادة مدة مساوية لمدة العقوبة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 16125 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث المرور، بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم باب شرقي.

توصلت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية ، أنه أثناء القيام بحملة مرورية استوقفت الحملة المتهم " ا.ا.م" سائق ، عقب قيادته وبمناقشته وسؤاله عن التراخيص تلعثم فاشتبه فية القوة الأمنية قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة ، وبالتحليل له طواعية باستخدام الكاشف الاستدلالي من قبل فني التحليل الطبية المرافق للحملة، تبين تعاطية المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة ووقوعه تحت تأثيرها أثناء القيادة.

وتبين من تقرير مركز السموم بالمستشفي الجامعي، للعينة المقدمة من المتهم بواسطة الكاشف الاستدلالي إيجابية عينة البول المأخوذة، وتبين تعاطي المتهم لمخدري الترامادول والافيون المخدرين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، فقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.