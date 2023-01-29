الأوقاف: أكثر من 50 عالمًا يحيون دروسًا وندوات رمضان المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء أكثر من 50 عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة؛ خلال شهر رمضان المبارك 1444هـــ، 2023م ،وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين- رضي الله عنه-

وبيان العلماء المشاركين في ملتقي الفكر الإسلامي والندوات كالتالي:

1. أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. أ.د/ شوقي علام - مفتي الجمهورية

3. أ.د/ أحمد عمر هاشم- عضو هيئة كبار العلماء

4. أ.د/ مصطفى أبوعمارة- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر

5. أ.د/ أحمد معبد عبدالكريم- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف عضو هيئة كبار العلماء

6. أ.د/ عبد الله مبروك النجار- عضو مجمع البحوث الإسلامية عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا

7. أ.د/ نظير عياد- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

8. أ.د/ محمد أبوهاشم- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب

9. أ.د/ بكر زكي عوض- عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا

10. الشيخ/ خالد الجندي- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

11. أ.د/ يوسف السيد عامر- رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

12. أ.د/ عبدالفتاح العواري- عميد كلية أصول الدين سابقًا

13. أ.د/ طارق محمد توفيق أمين- نائب وزير الصحة

14. أ.د/ أحمد بهي الدين أحمد العساسي- رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

15. أ.د/ أحمد حسين- عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

16. أ.د/ رمضان حسان- عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

17. أ.د/ غانم السعيد- عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقًا

18. أ.د/ جمال فاروق الدقاق- عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا

19. أ.د/ عوض إسماعيل عبدالله- عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقًا

20. أ.د/ أحمد ربيع- عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا

21. أ.د/ صابر عبدالدايم يونس- عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقًا رئيس رابطة أدباء العالم الإسلامي

22. أ.د/ أحمد علي عجيبة- عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا سابقًا أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا

23. أ.د/ محمد نصر اللبان- عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا

24. د/ هشام عبدالعزيز علي- رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

25. د/ نوح عبدالحليم العيسوي- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف

26. د/ أيمن علي أبوعمر- رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة

27. أ.د/ حسام موافي- أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب– جامعة القاهرة

28. أ.د/ صبحي عبدالفتاح ربيع- وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

29. أ.د/ حسن القصبي- وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

30. أ.د/ محمد مهنا- أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

31. أ.د/ عبدالمنعم أحمد سلطان عيد- أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

32. أ.د/ محمد الجندي- وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

33. أ.د/ محمد الجبالي- رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

34. أ.د/ حسني التلاوي- وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنين - القاهرة

35. أ.د/ محمد قاسم المنسي- أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم بالقاهرة سابقًا

36. أ.د/ علي عبدالوهاب مطاوع- أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر

37. أ.د.م/ هاني تمام- أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة

38. أ.د.م/ أحمد رزق درويش- أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر

39. د/ أشرف فهمي- مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف

40. د/ محمد السيد نصار- مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف

41. د/ أسامة فخري فكري- مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف

42. د/ رمضان عفيفي- مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف

43. د/ عمرو عبدالغفار الكمار- مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف

44. الشيخ/ هاني عنتر السباعي- مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف

45. أ.د/ ربيع الغفير- أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة جامعة الأزهر

46. أ.د.م/ رمضان محمود يونس - أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

47. أ.د/ عبد الشافي أحمد علي الشيخ - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

48. أ.د.م/ ياسر أحمد مرسي- أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة الأزهر

49. د/ محمد عبدالله فايد- مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين طنطا

50. د/ أحمد علي سليمان- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

51. د/ المحمدي صالح عطية- مدرس بقسم اللغات السامية والشرقية بكلية دار العلوم جامعة المنيا

52. د/ خالد صلاح الدين حسونة- مدير مديرية أوقاف القاهرة

53. د/ السيد مسعد- مدير مديرية أوقاف الجيزة

54. د/ محمود خليل- وكيل مديرية أوقاف القاهرة