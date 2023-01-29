الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شعبة المخابز ترد على تسعير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، آخر تطورات بطاقة الخبز لغير حاملي بطاقة التموين.

قال حماد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة "، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء الأحد إن ماكينات  صرف المخابز مراقب من قبل وزارة التموين ولا يستطيع اى مخبز تشغيلة فى غير اوقاتة العمل.

وأضاف أنه يمكن لأى مواطن صرف  الخبز ببطاقة التموين من أى مخبز داخل المحافظة، لافتًا إلى أن قرار وزارة التموين بعدم ايقاف ماكينات صرف الخبز في المخابز التي تحصل على إجازات غير منطقي ومن الصعب تنفيذه.

وتابع "إزاي أكون قافل المخبز بتاعي وأسيب الماكينة شغالة دي عقوبة"، موضحًا أنه بالفعل لم يتم ايقاف ماكينات صرف الخبز مدة لا تتجاوز اليومين لكن لا يمكن أن تظل أكثر من ذلك ".

وأكمل "وزير التموين مستحيل أن يصدر هذا القرار دون أن يدرس عواقبه، متابعًا:"إزاي أسيب الماكينة مفتوحة لو أنا قافل المخبز شهر أو شهرين لا يمكن الوزير يوافق على حاجة زي كده وأنا بشكك في القرار ده".

ونفى تسعير رغيف العيش وزن 90 جرام بـ90 قرش:"لم يتم تسعير الخبر لغير حاملى بطاقات التموين حتى الآن".

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