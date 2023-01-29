الرقابة الإدارية تستعرض غدا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تستعرض هيئة الرقابة الإدارية غدا الإثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بندوة جماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل".



وتناقش الندوة التي تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعقد بقاعة صلاح جاهين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2.23 - 2030" أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التي أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالاضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد، والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف، وذلك بحضور عدد من الخبراء المعنيين.



ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية، وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأكيدا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من أهداف الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك تحديات التنفيذ تفعيلا لمبادئ الحوكمة.



وأتاحت هيئة الرقابة الإدارية للجماهير إمكانية الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الأولى والثانية والثالثة وتقارير المتابعة، من خلال الرابط التالي: ‏https://aca.gov.eg/News/1631.aspx.



ويأتي ذلك إيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.