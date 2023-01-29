الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرقابة الإدارية تستعرض غدا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تستعرض هيئة الرقابة الإدارية غدا الإثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بندوة جماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل".


وتناقش الندوة التي تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعقد بقاعة صلاح جاهين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2.23 - 2030" أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التي أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالاضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد، والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف، وذلك بحضور عدد من الخبراء المعنيين.


ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية، وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأكيدا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من أهداف الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك تحديات التنفيذ تفعيلا لمبادئ الحوكمة.


وأتاحت هيئة الرقابة الإدارية للجماهير إمكانية الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الأولى والثانية والثالثة وتقارير المتابعة، من خلال الرابط التالي: ‏https://aca.gov.eg/News/1631.aspx.


ويأتي ذلك إيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.

هيئة الرقابة الإدارية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة جماهيرية معرض القاهره الدولي للكتاب الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف في شقة عشيقته بالشيخ زايد

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟