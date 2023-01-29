معرض الكتاب.. تزايد الإقبال على ورش قصور الثقافة

زخم وإقبال كبير على البرنامج الفني والثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة كامل الكيلاني المخصصة للطفل ومسرحي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية.

وضمن برنامج العروض الفنية قدمت فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية عروضها، اليوم الأحد، على مسرح "بلازا ٢" وعرضت فقرات: "الضمة، شقاوة، النوبي، هو وهي، الإسكندراني، البمبوطي، الصياد، وردي، الأندلسي، حلاوة شمسنا، مصر بتكبر، وطني"، والفرقة تصميم وتدريب محمد عشري، وشهدت العروض تفاعلا كبيرا من جمهور المعرض مع الفقرات الفنية المقدمة.

وأقامت الهيئة بقاعة كامل الكيلاني مجموعة من ورش الأطفال منها ورشة الاختبارات الإسقاطية عبر الفنون تشكيلية والرسم الحر للتعرف أكثر على الأطفال الذين عكست رسوماتهم بهجتهم بزيارة المعرض، وورشة أخرى بعنوان "رحلتي" للرسم المجسم بالصلصال الملون وجسد خلالها الأطفال لوحات عن أماكن الرحلات التي زاروها وسعدوا بزيارتها سواء رحلات مدرسية أو عائلية، وفي مجال الأشغال اليدوية نفذت ورشة حلي وإكسسوارات من أسلاك القطيفة، ماسكات لشخصيات ديزني من ورق الفوم الملون، زهور من الكروشيه، تيجان من الكانسون والجليتر الملون، مجسمات للحيوانات من ورق الكانسون، بالإضافة لورشة رسم على الوجوه.

يذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) والتي تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا، يتضمن عروضا يومية للفرق الفنية بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي والمنفذة من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وعروضا وورشا متنوعة للطفل تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عبر الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وتستمر حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.