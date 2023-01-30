الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 30 يناير 2023 ودرجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في المحافظات، حيث تصدر بيانا يوميا بالتوقعات المناخية الأخيرة، وذلك من خلال رصد والتقاط صور من خلال الأقمار الصناعية توضح نشاط الرياح وحركتها واتجاهها والظواهر المصاحبة لها ودرجات الحرارة المتوقعة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 30 يناير 2023

يوضح خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في المحافظات، حيث توقعوا 
أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس دافئ ولطيف على معظم المحافظات خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وبارد على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الفجر على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض المحافظات انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، وذلك خلال الفترة المقبلة، لذلك تحذر الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية طوال أيام فصل الشتاء.

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 درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

 

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