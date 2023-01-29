الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رغم برودة الطقس.. المصريون يحتفلون بعيد الشرطة 71 فى بريطانيا: «تحيا مصر بلد الأمن والأمان» (صور)

جريدة الدستور

شهدت ساحة سفارة جمهورية مصر العربية فى لندن احتفال أفراد الجالية المصرية بـ الشرطة المصرية فى عيدها الـ71 الموافق 25 يناير من كل عام. 

ورغم برودة الطقس وانخفاض حرارة الجو (درجتين تحت الصفر)، إلا أن تراجع درجة الحرارة لم يعرقل احتفال الجالية المصرية، واستمر لساعات.

وشهد حرم السفارة المصرية وصول مجموعات من شتى أنحاء المملكة المتحدة داعمين للدولة المصرية ورئيسها رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مهنئين الشرطة فى عيدها محتفلين بالأمن والأمان الذى تشهده البلاد.

كما ندد أبناء الجالية المصرية بالقلة المتواجدة من رعاة الإرهاب والحقد والكارهين لسياسة الدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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