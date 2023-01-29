الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك

فيوتشر
فيوتشر

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة في حين يأتي الزمالك في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويشارك كريم نيدفيد أساسيًا بالإضافة إلى الحارس محمود حمدي الذي يحل محل جنش.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي – محمود رزق - محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط: مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – غنام محمد - كريم وليد.

خط الهجوم: مروان محسن – عبد الكبير الوادي.

علي ماهر فريق فيوتشر الزمالك الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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