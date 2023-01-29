مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة في حين يأتي الزمالك في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويشارك كريم نيدفيد أساسيًا بالإضافة إلى الحارس محمود حمدي الذي يحل محل جنش.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي – محمود رزق - محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط: مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – غنام محمد - كريم وليد.

خط الهجوم: مروان محسن – عبد الكبير الوادي.