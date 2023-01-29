استطاع مسلسل “وبينا ميعاد” أن يحصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير فور عرض حلقاته الفترة الماضية، كما نجح في جذب الانتباه من قبل فئات عمرية مختلفة بسبب أحداثه الاجتماعية الشيقة، مما جعل الجمهور يبحثون عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل وبينا ميعاد، وتسبب في تصدره تريند محرك البحث العالمي جوجل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل وبينا ميعاد

يعرض مسلسل وبينا ميعاد من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة dmc العامة، والإعادة في تمام 11 مساءً على قناة dmc drama، وهو مسلسل اجتماعي، ويعرض المسلسل عبر منصة WATCH IT بشكل حصري، يرصد المشكلات الاجتماعية اليومية داخل الأسر المصرية، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

وتحكي قصة مسلسل “وبينا ميعاد” عن أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الأباء والأمهات مع أبنائه، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

ويشارك في بطولة مسلسل “وبينا ميعاد” كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح والذي يغني داخل أحداث المسلسل بجانب غنائه لأغنية التتر، ويشاركهم البطولة النجوم بسمة، ومن جيل الشباب هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وآخرون، بالإضافة للفنانة القديرة داليا رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة وميريت أبوذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تردد قناة DMC

ويأتي تردد قناة DMC كالتالي:

12092، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما تردد قناة DMC دراما:

11449، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، الاستقطاب: أفقي.