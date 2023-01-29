الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

معرض الكتاب 2023.. «دار المعارف» تقدم «حرافيش القاهرة» بـ5 جنيهات

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدمت دار المعارف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب حرافيش القاهرة، بخمسة جنيهات فقط، وهو ما جعل الإقبال يتزايد على شراء الكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويقدم كتاب حرافيش القاهرة صفحات من ماضي مصر القديمة، ويركز فيها الكاتب على فئة المهمشين، ويروي قصص وروايات عن شخصيات تتحدث بلكنات مختلفة ويسلط الضوء على حكايتهم ونوادرهم ويرسم صورة لهم من عصر الأبيض والأسود.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

كتاب خرافيش القاهرة تزايد الاقبال معرض الكتاب أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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