الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تناولوا وجبة بطاطس.. تسمم مسن وعائلته فى أسيوط

تسمم
تسمم

لقي مُسّن مصرعه، وأُصيبت زوجته ونجلهما بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة بطاطس بمنزلهم بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الشخوة بالوليدية بقسم ثان أسيوط، بوفاة شخص وإصابة زوجته ونجلهما إثر تعرضهم لتسمم غذائي.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف، وتبيّن من المعاينة والفحص مصرع "حسن. أ"، 65 عامًا، وإصابة زوجته "ليلى. م"، 60 عامًا، ونجلهما "محمد"، 28 عامًا. 

وبسؤال المصابين، أقرا بتناولهم وجبة بطاطس منزلية، وتم نقلهما إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

العرض بطاطس وجبة بطاطس تسمم غذائي اسيوط الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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