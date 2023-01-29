الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة بنها  خلفا للدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة الحالي وذلك بعد غلق باب التقدم الخميس الماضي  بمقر أمانة المجلس الأعلي للجامعات لتبدأ مرحلة تلقي الطعون اليوم وغدا الاحد والاثنين

وكشف بيان المجلس الاعلي للجامعات أن القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة بنها ضمت كلا من : 
- الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب 
- الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
- الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها 
- الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى 
- الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
- الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية
- الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة 
- الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى
- الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب

يذكر أنه جري فتح باب الترشح  السبت الماضي 21 يناير إجراءات فتح باب الترشح حيث جري تقديم الطلبات إلى المجلس الأعلى للجامعات واستمر حتي جري غلق الباب  الخميس الماضي بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وتقدم 9 مرشحين.

الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة بنها رئيس الجامعة فتح باب الترشح المرشحين لرئاسة جامعة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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