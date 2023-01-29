الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

17 فبراير.. البابا تواضروس يترأس رسامة كهنة جدد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشف مصدر كنسي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس رسامة كهنة جدد في17 فبراير2023.

وأضاف المصدر الكنسي، خلال تصريحاته: أنه من المحتمل ان تتم رسامة الكهنة الجدد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وأنه خلال رسامة الكهنة يسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر.
 

الصوم الأربعيني

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الأربعيني المقدس، في الاثنين 20 فبراير 2023.

وبحسب مصادر كنسية، من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

ولفتت المصادر، إلى أنه على مدار الصوم الكبير تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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