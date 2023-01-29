تفريغ 3382 طن رخام و327 بلوك رخام من سفينتين بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، اليوم، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة CLOVER القادمة من دمياط، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34875 طن وذلك لشحن 51 الف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما سجل الميناء دخول السفينة HAYA القادمة من ميناء اسكندرون وذلك لشحن 5200 طن ملح إلى كرواتيا حيث تعتبر الدول الأوربية المستورد الأول للملح من ميناء شرق بورسعيد .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 بحمولة 2119 طن وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من دمياط بحمولة 2729 طن وذلك لتفريغ 327 بلوك رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية، في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.