الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسئول جناح هيئة الشارقة للكتاب: مشاركتنا في المعرض فرصة لتعريف الجماهير بإصداراتنا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال مسئول جناح هيئة الشارقة للكتاب، زاهر السوسي، إن مشاركة الهيئة تأتي لتعريف الجمهور بالفعاليات الثقافية والإصدارات التي تنتجها الهيئة؛ كإصدارات دار النشر (كلمات)، ودائرة الثقافة، ومنشورات القاسمي، ومجمع اللغة العربية، فضلا عن التعريف بالمنح التي تقدمها الهيئة.
وأضاف السوسي - في تصريحات له، اليوم، أن تنظيم المعرض يتميز بالتطوير السنوي المستمر، والحرص على راحة المشاركين والزوار، مشيدا باستقطاب المعرض للعديد من الناشرين المصريين والعرب والأجانب،
وأشار إلى أن هيئة الشارقة للكتاب تتعاون باستمرار مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، فضلا عن تعاونها مع جميع المعارض العربية في البرامج المهنية، والندوات، والفعاليات، وتبادل الخبرات؛ من أجل إثراء التجربة الثقافية العربية.
وتتواصل فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1047 عارضا يمثلون 53 دولة، حيث تستضيف دورة هذا العام، التي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: "معا نقرأ نفكر نبدع"، المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.
ويتضمن المعرض 500 فعالية متنوعة وموازية من ندوات ولقاءات أدبية وفكرية وتوقيع إصدارات جديدة وأنشطة للأطفال.

 

الشارقة للكتاب القاهرة الدولي للكتاب اللغة العربية المعارض العربية المصريين والعرب شخصية المعرض صلاح جاهين شخصية المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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