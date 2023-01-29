الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على «سور الأزبكية» في معرض الكتاب: كتب قيمة بأسعار رمزية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

لليوم الرابع على التوالي شهد جناح سور الأزبكية، اليوم الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إقبالاً كثيفاً من قبل زوار معرض الكتاب.

يقول محمد عبدالهادي، أحد رواد سور الأزبكية، إن جناح سور الأزبكية أحد الأساسيات الضرورية التي لا بد من وجودها في المعرض، وهناك من يأتي خصيصا للمعرض من أجل زيارة السور والاستفادة بشراء كتبه.

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وأوضح طاهر منزلاوي، أحد رواد سور الأزبكية بمعرض الكتاب، أن جناح الأزبكية يتميز بوجود العديد من الكتب القيمة وبأسعار رمزية، "في سنة كانت من غير سور الأزبكية المعرض كان ناقص كتير من غيره".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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