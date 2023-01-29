وجبة عدس تسمم 3 بينهم طفل فى سوهاج

أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 سنة بحالة إعياء وألم بالبطن إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية عبارة عن عدس.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس.

المصابون هم: م . ع، 65 سنة، أ . ا ، 45 سنة، ع . م، 12 سنة يقيمون خلف كافتيريا العسال بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج مصابين بحالة إعياء تام وألم بالبطن وتم حجزهم بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وبسؤال المصابين أكدوا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس بعدها شعروا بالم بالبطن وقىء مستمر، ونفوا الشبهة الجنائية.

تم توقيع الكشف الطبي عليهم وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية والحالة العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.