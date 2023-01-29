أجرى المهندس فتحي منصور رئيس مجلس إدارة شركه أنابيب البترول، جولة لقطاع القناة بمنطقة السويس للوقوف على سير العمل.

حضر الجولة المهندس توفيق الشريف مساعد رئيس الشركة للعمليات والمهندس إيمن حسن مدير عام منطقة السويس والقناة والمهندس حمدي النبوي مدير عام الأجهزة والمهندس عادل النجار مدير عام قطاع القناة والمهندس محمود عبدالمالك مدير عام مساعد قطاع القناة والأستاذ سيد أبوالغيط عضو مجلس الإدارة والأستاذ أحمد العضيمي مدير عام مساعد المشروعات.

رئيس أنابيب البترول يجري جولة لقطاع القناة بمنطقة السويس

فيما طلب «منصور» الاطلاع على كافة التفاصيل لمشروع إنشاء خط بوتاجاز دمياط - طنطا لربط الشبكة القومية لنقل البوتاجاز بتسهيلات ميناء دمياط وإنشاء خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين وإنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة.