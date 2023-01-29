الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مركز إسنا: مبادرة «حياة كريمة» غيّرت ملامح جميع القرى

حياة كريمة
حياة كريمة

قال رئيس مركز ومدينة إسنا هشام السعدي إن إسنا شهدت طفرة كبيرة ملحوظة في جميع القطاعات بعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي غيرت ملامح جميع القرى.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا - في تصريح اليوم الأحد - إن المبادرة تستهدف تطوير 27 قرية ونجعا ، مؤكدا أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى ويجري الانتهاء من باقي القرى عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم.

وأضاف أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من إنشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقرى ،كما تم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء المجمعات الزراعية للوحدات ، فضلا عن الانتهاء بنسبة 99% من صيانة وتوسعة 73 مدرسة و إنشاء 6 مدارس جديدة ، لافتا إلى الانتهاء بنسبة 95% من إحلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقرى،والانتهاء بنسبة 98% من إنشاء مراكز الشباب المتطورة، بالإضافة إلى الانتهاء بنسبة 75% من إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي ، والانتهاء بنسبة 95% من إنشاء وحدات الإسعاف ، كما تم إحلال وإنشاء 11 كوبري على الترع المختلفة بالقرى بنسبة انتهاء 95%.

وأشار إلى أنه يجري إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة تنفيذ 50% ، ويجري العمل على إنشاء وحدات إطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50% ، و أيضا يجري الانتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50% .

التضامن الاجتماعي المجمعات الزراعية المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسي الوحدات المحلية صرف الصحى طفرة كبيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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