رئيس مركز إسنا: مبادرة «حياة كريمة» غيّرت ملامح جميع القرى

قال رئيس مركز ومدينة إسنا هشام السعدي إن إسنا شهدت طفرة كبيرة ملحوظة في جميع القطاعات بعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي غيرت ملامح جميع القرى.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا - في تصريح اليوم الأحد - إن المبادرة تستهدف تطوير 27 قرية ونجعا ، مؤكدا أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى ويجري الانتهاء من باقي القرى عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم.

وأضاف أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من إنشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقرى ،كما تم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء المجمعات الزراعية للوحدات ، فضلا عن الانتهاء بنسبة 99% من صيانة وتوسعة 73 مدرسة و إنشاء 6 مدارس جديدة ، لافتا إلى الانتهاء بنسبة 95% من إحلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقرى،والانتهاء بنسبة 98% من إنشاء مراكز الشباب المتطورة، بالإضافة إلى الانتهاء بنسبة 75% من إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي ، والانتهاء بنسبة 95% من إنشاء وحدات الإسعاف ، كما تم إحلال وإنشاء 11 كوبري على الترع المختلفة بالقرى بنسبة انتهاء 95%.

وأشار إلى أنه يجري إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة تنفيذ 50% ، ويجري العمل على إنشاء وحدات إطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50% ، و أيضا يجري الانتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50% .